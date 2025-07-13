1913'ün rekoru hala kırılmadı: Dünyanın en sıcak noktası olmaya devam ediyor

Ölüm Vadisi’nde 1913 yılında kaydedilen 56,7 °C’lik sıcaklık, Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından hâlâ geçerli kabul edilen en yüksek hava sıcaklığı olarak tarihteki yerini koruyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü'ne (WMO) göre resmi rekor:

Yer: Furnace Creek Ranch, Death Valley (Ölüm Vadisi), Kaliforniya, ABD

Tarih: 10 Temmuz 1913

Sıcaklık: 56,7 °C (134 °F)

TARTIŞMALI REKORLAR VE DİĞER ÖLÇÜMLER

Libya, El Aziziye (1922): 57,8 °C olarak kaydedildi; ancak ölçüm hatası ve cihaz sorunu nedeniyle 2012’de Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından geçersiz sayıldı.

İran, Lut Çölü ve Kuveyt gibi bölgelerde uydu ölçümlerine dayalı 70 °C’ye kadar yüzey sıcaklıkları tespit edilse de; bu değerler hava sıcaklığı değil, toprak veya kum yüzeyi sıcaklığı olarak kaydedilir.

ORTADOĞU VE ASYA’DA KRİTİK SEVİYELER

Sıcaklık rekorları sadece Amerika kıtasına özgü değil. 2016 ve 2017 yıllarında Ortadoğu ve Güney Asya’da da dikkat çekici ölçümler yapıldı.

Kuveyt’in Mitribah bölgesinde 54.0°C, Irak’ın Basra kentinde 53.9°C ve Pakistan’ın Turbat şehrinde 53.7°C sıcaklıklar kaydedildi. Bu değerler de son yıllarda gezegenin ısınan yüzünü gösteren önemli örnekler arasında yer alıyor.

NEDEN ÖLÜM VADİSİ?

Death Valley, deniz seviyesinden yaklaşık 86 metre aşağıda, kuru çöl iklimine sahip ve yaz aylarında sıcak hava kütlelerini hapseden bir coğrafyada yer alıyor. Bu özellikleriyle kavurucu sıcaklıkların sıkça görüldüğü bir bölge.