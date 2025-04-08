1964’ten bu yana çözülemeyen bir fotoğrafın gizemi
1964 yılında bir babanın çektiği masum bir çocuk fotoğrafı, arka planda beliren gizemli 'uzay adamı' figürüyle dünya çapında bir fenomene dönüştü. Solway Uzay Adamı hâlâ çözülemeyen bir sır olarak gizemini koruyor.
Tarih 23 Mayıs 1964. Yer: İngiltere’nin kuzeybatısındaki kırsal Cumbria bölgesi. Jim Templeton adlı bir fotoğrafçı, 5 yaşındaki kızının fotoğrafını çekmek için ailesiyle birlikte Solway Firth bölgesine küçük bir pikniğe gider. Güneşli ve sıradan bir günde, kızının çiçeklerin arasında oturduğu anı ölümsüzleştirir. Ancak filmi bastırdığında, fotoğrafın arka planında hiçbir mantıklı açıklaması olmayan bir şey belirir: Beyaz giysili, miğferli bir "uzay adamı" silueti…
FOTOĞRAFIN AYRINTILARI
Görüntüdeki figür, küçük kızın hemen arkasında, başı gökyüzüne dönük şekilde beliriyor. Gözle görülmeyen bu figür, yalnızca fotoğrafın basılmasıyla ortaya çıkıyor. O gün orada kimseyi görmediğini söyleyen Templeton, durumu polise bildiriyor. Fotoğraf incelemeye alınıyor ve herhangi bir manipülasyon izine rastlanmıyor.
KOMPLO TEORİLERİ BAŞLIYOR
Bu gizemli figür kısa sürede medya tarafından “Solway Firth Spaceman” (Solway Uzay Adamı) olarak adlandırılıyor. O dönem, uzay yarışı ve UFO gözlemlerinin yoğun olduğu bir dönemdi. Bu da olayın daha büyük bir etki yaratmasına yol açtı. Kimileri bunun bir uzaylı ya da zaman yolcusu olduğunu iddia etti. Hatta olaydan birkaç gün sonra Templeton, kendilerini “devlet yetkilisi” olarak tanıtan iki adam tarafından sorgulandığını iddia etti.
BİLİMSEL AÇIKLAMALAR NE DİYOR?
Yıllar sonra bazı araştırmacılar, figürün aslında Templeton’un eşinden başkası olmadığını öne sürdü. Kadının fotoğraf çekilirken kızın arkasında durmuş olabileceği, beyaz kollu elbisesinin ışık nedeniyle astronot kıyafetine benzetilmiş olabileceği savunuldu. Ancak Templeton ailesi, o anda annenin kadrajda olmadığını ve başka hiç kimsenin bölgede bulunmadığını ısrarla vurguladı.
HÂLÂ AÇIKLANAMADI
Fotoğraf, onlarca yıldır hem UFO meraklılarının hem de komplo teorisyenlerinin en çok konuştuğu konulardan biri olmaya devam ediyor. Photoshop’un ve dijital hilelerin olmadığı bir çağda, tek bir kare, hâlâ çözülememiş bir gizem olarak tarih sahnesinde yerini koruyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 2 Nisan boykotunun etkisi belli oldu!
- CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
- Netanyahu'ya 'Sorununu çözeriz' mesajı
- Kılıçdaroğlu 'kurultay sonrası' sessizliğini bozdu
- İmamoğlu'nun babasının evinde arama!
- Bağımsız milletvekilinin parti kararı belli oldu
- Çatalca Belediyesi'nden 'Volkan Konak' hamlesi
- İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
- Kızıl Goncalar'ın yeni bölümü iptal edildi!
- DEM Parti'den çok sert 'silah bırakma' çıkışı