Sarılma uzmanından, yas tutucuya... Çok para kazandıran tuhaf meslekler
Dert dinleyerek, yatak test ederek ya da kedi maması tadarak ciddi paralar kazanabilirsiniz. İşte şaşırtıcı derecede iyi maaş veren en garip meslekler!
Herkes doktor, mühendis ya da avukat olmanın iyi para kazandırdığını bilir. Peki ya hiç aklınıza gelmeyecek kadar sıra dışı mesleklerin, bazı beyaz yakalıları kıskandıracak maaşlar sunduğunu söylesek? İşte hem ilginç hem de şaşırtıcı derecede kazançlı 10 "garip" meslek:
1. PROFESYONEL DİNLEYİCİ
İnsanların dertlerini dinlemek, yargılamadan sadece “duymak” bu işin özeti. Özellikle Japonya ve ABD’de popüler olan bu iş, saatlik 50-100 dolar arasında kazandırabiliyor.
2. YÜZ TEST EDİCİSİ
Kozmetik firmalarının ürünlerini deneyen bu kişiler, ciltlerinin “deney sahası” olmasına izin veriyor. Aylık gelirleri 3.000 doları bulabiliyor.
3. EVCİL HAYVAN YEMEĞİ TADIMCISI
Evet, yanlış duymadınız! Evcil hayvan mamalarının tadına bakan bu uzmanlar, ürünlerin kalite kontrolünü sağlıyor. Yıllık gelirleri 40.000 – 70.000 dolar arasında değişebiliyor.
4. PROFESYONEL SARILMA UZMANI
Yalnızlıkla mücadele eden insanlar için hizmet veren bu kişiler, saatlik 60 dolara kadar kazanabiliyor. Özellikle ABD ve Japonya'da yaygın.
5. KOKU DEĞERLENDİRİCİSİ (PARFÜM BURNU)
Bu kişiler, parfümlerin ya da temizlik ürünlerinin kokularını test ediyor. İyi bir “burun” yılda 100.000 dolara kadar gelir elde edebiliyor.
6. UÇAK TUVALET SUYU TEKNİSYENİ
Her uçuş sonrası uçaklardaki atık sistemlerini boşaltan bu kişiler, zor ama yüksek maaşlı bir iş yapıyor. Yıllık maaşları 45.000 doları bulabiliyor.
7. PROFESYONEL YAS TUTUCU
Bazı kültürlerde cenazelerde ağlayarak yas tutan profesyoneller tutulur. Özellikle Orta Doğu ve Afrika’da bu iş için günlük 100-300 dolar ödeniyor.
8. NETFLİX DİZİ ETİKETLEYİCİSİ
Netflix’in içerikleri doğru kategorilere yerleştirmesi için dizileri ve filmleri izleyen kişilere saatlik 20-30 dolar ödeniyor.
9. YATAK TEST UZMANI
Yeni yatakları test eden bu kişiler, konfor ve kalite geri bildirimi sağlıyor. Saatlik 25-40 dolar arasında kazanç elde edebiliyorlar.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'in A takımı belli oldu!
- Özgür Özel'in A takımı belli oldu!
- Özel'in o sözü, AKP'lileri ayağa kaldırdı!
- 'Aferin Berhan, A Haber'e ver röportajı!'
- Bakan Tunç'u sinirlendiren 'Trump' sorusu
- ‘Yozgat çıldırmış olmalı, gelin tutuklayın’
- 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna net yanıt
- 'Asıl savcısına sesleniyorum' diyerek çağırdı!
- Süleyman Soylu, Özgür Özel'i hedef aldı!
- Dev maçta kazanan Fenerbahçe!