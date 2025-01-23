2 bin yıllık antik Yunan heykeli çöp poşetinde bulundu
Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen mermer bir kadın heykeli, çöp poşetinde bulundu.
Selanik’in Neoi Epivates bölgesinde yaşayan bir kişinin, 80 santimetre uzunluğundaki başsız heykeli bulduğu ve yetkililere teslim ettiği bildirildi.
HELENİSTİK DÖNEME AİT
Polis, uzmanların yaptığı ilk incelemeye göre heykelin, Büyük İskender’in fetihlerinin ardından sanat ve kültürün geliştiği milattan önce 320-30 arasına tarihlenen Helenistik döneme ait olduğunu açıkladı.
Analiz için arkeologlara teslim edilen heykelin incelenmesi amacıyla yerel antik eserler kurumu tarafından muhafaza edileceği kaydedildi.
Polis, heykeli kimin çöpe attığını belirlemek için soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Etiketler: #antik #yunan heykeli
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sorumluluk kimde' sorusuna yanıt bulundu
- 'Yangın bahsedilen yerden çıkmadı'
- Beypiliç’ten açıklama geldi!
- Otel yangını faciasında can kaybı arttı!
- Bolu Belediyesi'ne 'yangın' operasyonu!
- ‘İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye...'
- Denetimden geçemeyince başvuruyu geri çekmişler
- İmzasını unuttu, istifaya çağırdı!
- 'O masadan Sayın Bakan istifa ederek kalkacak'
- DEM Partili Gergerlioğlu'ndan 'Özdağ' tepkisi