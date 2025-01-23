2 bin yıllık antik Yunan heykeli çöp poşetinde bulundu

Yayınlanma: 23.01.2025 - 12:27

Güncelleme: 23.01.2025 - 12:32

Selanik’in Neoi Epivates bölgesinde yaşayan bir kişinin, 80 santimetre uzunluğundaki başsız heykeli bulduğu ve yetkililere teslim ettiği bildirildi.

HELENİSTİK DÖNEME AİT

Polis, uzmanların yaptığı ilk incelemeye göre heykelin, Büyük İskender’in fetihlerinin ardından sanat ve kültürün geliştiği milattan önce 320-30 arasına tarihlenen Helenistik döneme ait olduğunu açıkladı.

Analiz için arkeologlara teslim edilen heykelin incelenmesi amacıyla yerel antik eserler kurumu tarafından muhafaza edileceği kaydedildi.

Polis, heykeli kimin çöpe attığını belirlemek için soruşturma başlatıldığını duyurdu.