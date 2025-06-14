2 bin yıllık devasa ayakkabı keşfedildi: 50 numara olduğu tahmin ediliyor

İngiltere’nin kuzeyinde, Roma İmparatorluğu’nun eski sınır hattında yürütülen kazılarda şaşırtıcı bir keşfe imza atıldı. Hadrian Duvarı yakınlarındaki Magna kalesinde bulunan 2 bin yıllık deri ayakkabı, dönemin Roma askerlerinden birinin devasa ayaklara sahip olduğunu ortaya koydu.

HADRİAN DUVARI'NIN DİBİNDE DEVASA KEŞİF

Kazı ekibi, Roma dönemine ait Magna isimli kalenin savunma hendeklerinde geçen ay iki deri ayakkabı gün yüzüne çıkardı. Su dolu çamurun anaerobik (oksijensiz) koşulları sayesinde neredeyse bozulmadan günümüze ulaşan ayakkabılardan biri, burun kısmı eksik olduğu için tam ölçülemese de, diğeri tam tabanıyla bulundu. Ayakkabının tam uzunluğu 32 santimetre (12,6 inç) olarak ölçüldü.

Bu ölçü, günümüz ölçü sistemine çevrildiğinde Birleşik Krallık erkek numarasıyla 12 ila 14, ABD numarasıyla ise 13 ila 15’e denk geliyor. Bu da yaklaşık Avrupa numarasıyla 48-50 aralığına işaret ediyor. Kazı ekibi, ayakkabının büyüklüğünü gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

ROMA'NIN AYAKKABI SANATI

Keşif, yalnızca askerin devasa ayaklarını değil, Roma dönemi ayakkabı yapım tekniklerini de gün yüzüne çıkardı. Kat kat deriden yapılan taban, deri şeritler, dikişler ve hobnail adı verilen küçük çivilerle birleştirilmişti. Bu yöntem, hem dayanıklılık hem de zorlu kuzey iklim koşullarına uygunluk sağlıyordu.

SADECE ASKERLER DEĞİL SİVİL HAYATLARI DA VARDI

Ayakkabının kime ait olduğu tam olarak bilinmese de, Magna’daki yazıtlara göre burada Suriye’den getirilen okçular, Dalmaçya’dan gelen piyadeler ve çeşitli Roma askeri birlikleri görev yapmıştı. Ancak bölge yalnızca askerî amaçla kullanılmıyordu. İki önemli Roma yolunun kesiştiği bu noktada büyük bir sivil yerleşim de bulunuyordu.

Kazılarda ayrıca bir Roma kadınına ait olduğu düşünülen mermerden yapılmış makyaj paleti de keşfedildi. Kadınların pigmentleri yağ veya yağ bazlı karışımlarla birleştirip ruj, allık ve diğer kozmetik ürünler hazırladığı tahmin ediliyor.