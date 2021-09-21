2 çocuğunun velayetini silikon yaptırma karşılığında eski eşine veren anne 3'ncü çocuğu için de şart koştu
Fulya ile Umudun Olsun programında Özlem Can ismindeki 3 çocuklu anne, eski eşinin kendisine göğüs silikonu yaptırması karşılığında 2 çocuğunun velayetini verdiğini itiraf etmişti. Can, 3'ncü çocuğunun velayeti için de eski eşinden ev istedi.
FOX TV ekranlarında yayınlanan "Fulya İle Umudun Olsun" programında dikkat çeken bir olay yaşandı. İki çocuğunun velayetinin boşandığı eşinde olduğunu ifade eden 3 çocuk sahibi olan Özlem Can ismindeki anne, kendisine ev alınması vaadiyle kandırılarak üçüncü çocuğunun da velayetini kaybettiğini açıklamıştı.
"EV İSTİYORUM"
Göğüs silikonu karşılığında evlatlarından vazgeçerek Türkiye'nin gündemine oturan Özlem Can, yeni bir açıklama yaparak kendini savundu. Fulya İle Umudun Olsun programı için özel röportaj veren anne, kendini şu sözlerle savundu: "Göğüslerim ufaktı ve kötü hissediyordum. Bir yere çıkıp gezemiyordum. Bir elbise giydiğimde düz duruyordu. Erkek gibi gözüküyordum. Eşim de göğüslerim küçük diye beni beğenmiyordu.
Boşanma sebebimiz de buydu benden sürekli kaçıyordu. Yanına gidip 'Aşkım' diyordum beni yanından kovuyordu ve yatak odasına girip kapıyı kilitliyordu. Güzel giydiğimde de kafasını kaldırıp bana bakmıyordu. Eşime göğüs estetiği yaptırmak istediğimi söyledim oda çocukların velayetini istedi. Ben de iki çocuğu babasına verdim. O da karşılığında kredi çekip bana göğüs estetiği yaptırdı. 3. çocuğumun velayeti için de eşimden ev istiyorum."
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