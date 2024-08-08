2 diziden sevindiren haber! İşte Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar’ın sete çıkış tarihi

Reyting rekortmenleri ‘Kızıl Goncalar’ ve ‘Kızılcık Şerbeti’nden iyi haberler geldi. Milyonları ekran başına kilitleyen dizilerin sete çıkış tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2024 - 00:33
2 diziden sevindiren haber! İşte Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar’ın sete çıkış tarihi
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Oyuncu Özgü Namal ve Özcan Deniz’in başrolünde yer aldığı 'Kızıl Goncalar' ve sezon finaliyle adeta nefesleri kesen 'Kızılcık Şerbeti'nin sete çıkış tarihleri güncellendi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Kızılcık Şerbeti' 28 Ağustos Çarşamba günü sete çıkacak, 'Kızıl Goncalar' için bu tarih 30 Ağustos Cuma günü olarak belirlendi.


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