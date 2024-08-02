Giray’ın üvey annesi Heves: Şebnem Dönmez 'Kızılcık Şerbeti'nde

'Kızılcık Şerbeti' dizisinin yeni sezonuna Şebnem Dönmez ve Servet Pandur da dahil oldu. Dizinin çekimleri 23 Ağustos’ta başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2024 - 16:02
Giray’ın üvey annesi Heves: Şebnem Dönmez 'Kızılcık Şerbeti'nde
Abone Ol google-news

Show TV’nin Gold Film imzalı 'Kızılcık Şerbeti’nin üçüncü sezon çekimleri 23 Ağustos’ta başlıyor. Dizinin oyuncu kadrosuna Şebnem Dönmez ve Servet Pandur katıldı. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Dönmez, 'Heves' rolüyle Giray’ın (Kaan Taşaner) üvey annesi Heves’i canlandıracak. Servet Pandur da Görkem’in (Özge Özacar) babası Resul’un (Murat Ercanlı) yeni evleneceği kadın 'Hacı Asude'ye hayat verecek. Hacı Asude aynı zamanda Batuhan Yüzgüleç’in hayat vereceği ve Nursema’ya partner olacağı konuşulan 'Firuz'un da annesi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Şebnem Bozoklu’nun Kıvılcım’ın Meri lakaplı kuzeni Meryem’e hayat vereceği dizide, Fırat Çelik de yayınevi sahibi Cemal’i oynayacak. Son olarak 'Kızıl Goncalar’daki performansıyla gündeme gelen Batuhan Yüzgüleç ise Firuz'a hayat verecek.


kızılcık şerbeti haberleri Şebnem Dönmez haberleri Servet Pandur haberleri

İlgili Haberler

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmıştı... Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmıştı... Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan 'evlilik' açıklaması

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan 'evlilik' açıklaması
Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil olan Fırat Çelik kimdir? Fırat Çelik kaç yaşında, nereli?

Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil olan Fırat Çelik kimdir? Fırat Çelik kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler