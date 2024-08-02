Giray’ın üvey annesi Heves: Şebnem Dönmez 'Kızılcık Şerbeti'nde

Yayınlanma: 02.08.2024 - 16:02

Güncelleme: 02.08.2024 - 16:02

Show TV’nin Gold Film imzalı 'Kızılcık Şerbeti’nin üçüncü sezon çekimleri 23 Ağustos’ta başlıyor. Dizinin oyuncu kadrosuna Şebnem Dönmez ve Servet Pandur katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Dönmez, 'Heves' rolüyle Giray’ın (Kaan Taşaner) üvey annesi Heves’i canlandıracak. Servet Pandur da Görkem’in (Özge Özacar) babası Resul’un (Murat Ercanlı) yeni evleneceği kadın 'Hacı Asude'ye hayat verecek. Hacı Asude aynı zamanda Batuhan Yüzgüleç’in hayat vereceği ve Nursema’ya partner olacağı konuşulan 'Firuz'un da annesi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Şebnem Bozoklu’nun Kıvılcım’ın Meri lakaplı kuzeni Meryem’e hayat vereceği dizide, Fırat Çelik de yayınevi sahibi Cemal’i oynayacak. Son olarak 'Kızıl Goncalar’daki performansıyla gündeme gelen Batuhan Yüzgüleç ise Firuz'a hayat verecek.