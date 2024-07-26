Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmıştı... Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu
Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden rolü bittiği için ayrılan Selin Türkmen'in yeni projesi merak ediliyordu. Türkmen yeni sezonda Kara Dut dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güzel oyuncunun partneri ise yakışıklı oyuncu Burak Dakak oldu.
Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Çimen karakteri ile dikkat çeken Selin Türkmen projeden rolü bittiği için ayrılmıştı.
Yeni sezonda bir projede yer alıp almayacağı merak edilen Türkmen'in yeni adresi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre güzel oyuncu Tims&B imzalı Kara Dut dizisi için el sıkıştı.,
Murat Saraçoğlu’nun yöneteceği Kara Dut dizisinin oyuncu kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Engin Şenkan, Burak Dakak, Aslı İnandık, Onur Gürçay, Ebrar Karaban ve Naz Elmas yer alıyor.
Dizide Burak Dakak, Zuhal’in (İrem Helvacıoğlu) büyük aşkı Tayfun’un kuzeni Bora olarak hikâyede yerini alacak. Dakak’ın partneri ve de ayrıca Zuhal’in de kız kardeşi olan Aslı’ya da Selin Türkmen hayat verecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li Külünk: 'Erdoğan sosyolojisi eriyor'
- İktidara yakın anketçiden 'CHP' açıklaması
- 'Oflu duruşuna, ellerine sağlık…'
- ‘15 büyükşehirin borcu yok’
- 'Erdoğan'ın talimatıyla darbe girişimi var'
- 'Bu işi çözün, sorumluları hesaba çekin' talimatı
- Uçuşlar iptal edilecek
- MHP'li Akçay hastaneye kaldırıldı!
- Türk sporcu ringe çıkmadan elendi!
- ‘Paylaşımlarımı takip eder olmuş!’