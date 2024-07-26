Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmıştı... Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu

Yayınlanma: 26.07.2024 - 16:43

Güncelleme: 26.07.2024 - 16:43

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Çimen karakteri ile dikkat çeken Selin Türkmen projeden rolü bittiği için ayrılmıştı.

Yeni sezonda bir projede yer alıp almayacağı merak edilen Türkmen'in yeni adresi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre güzel oyuncu Tims&B imzalı Kara Dut dizisi için el sıkıştı.,

Murat Saraçoğlu’nun yöneteceği Kara Dut dizisinin oyuncu kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Engin Şenkan, Burak Dakak, Aslı İnandık, Onur Gürçay, Ebrar Karaban ve Naz Elmas yer alıyor.

Dizide Burak Dakak, Zuhal’in (İrem Helvacıoğlu) büyük aşkı Tayfun’un kuzeni Bora olarak hikâyede yerini alacak. Dakak’ın partneri ve de ayrıca Zuhal’in de kız kardeşi olan Aslı’ya da Selin Türkmen hayat verecek.

