2. dönem 1. yazılı sınavlarının ne zaman yapılacağı merak edilirken, Millî Eğitim Bakanlığı il, ilçe ve okul genelinde gerçekleştirilecek ortak yazılı sınavlar öncesinde; il sınıf ve alan zümreleri tarafından hazırlanacak konu–soru dağılım tablolarına örnek oluşturacak tabloları yayımladı. Peki, 2. dönem ortak sınavlar ne zaman? 2026 MEB 2.dönem ortaöğretim ve lise ortak sınav tarihleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2. dönem 1. yazılı sınavları Nisan 2026’da gerçekleştirilecek. Buna göre; 6. sınıf Türkçe dersi yazılı sınavı 7 Nisan Salı günü, 6. ve 8. sınıf matematik yazılı sınavları 8 Nisan Çarşamba günü, 10. sınıf matematik yazılı sınavı 9 Nisan Perşembe günü ve 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı yazılı sınavı ise 10 Nisan Cuma günü yapılacak.

2. DÖNEM 2. YAZILI NE ZAMAN?

2. dönem 2. yazılı sınavları Haziran 2026’da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, 7. sınıf matematik dersi yazılı sınavı 2 Haziran Salı günü, 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi yazılı sınavı ise 3 Haziran Çarşamba günü uygulanacak.

Sınavlarda yer alacak açık uçlu sorular, öğrencilerin konuları hangi düzeyde kavradığını ortaya koymanın yanı sıra öğretmenlere öğrenme süreçlerine ilişkin önemli geri bildirimler sağlayacak ve öğretim sürecinin daha etkili bir şekilde planlanmasına katkı sunacak.