2. İstanbul Öykü Günleri başlıyor: 3 ayrı kültür merkezinde yapılacak

Uluslararası Öykü Günleri Derneği tarafından düzenlenen 2. İstanbul Öykü Günleri, 20-22 Şubat arasında Beyoğlu Metrohan, Yaşar Kemal Kültür Merkezi ve Caddebostan Kültür Merkezi Afife Jale (E) Salonu’nda gerçekleştirilecek.

20 Şubat Cuma saat 19.00’da başlayacak programın açılış konuşmasını Dernek Başkanı Süreyya Köle gerçekleştirecek.

21 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek programda “Bugünün Öyküsü Bize Ne Söylüyor?” başlıklı oturumda Metin Celal’in yönlendirmesiyle Jale Sancak, Zeynep Delav ve Engin Kükrer çağdaş öykünün yönelimlerini ele alacak.

“Dergiler Edebiyatın Okulu Olmayı Sürdürüyor mu?” başlıklı panelde ise Adnan Özyalçıner, Fatih Ayan ve Zafer Köse söz alacak. Panelde edebiyat dergilerinin kültürel üretimdeki yeri ve işlevi tartışılacak.

Günün son oturumunda “Uyarlamanın Yolculuğu: Edebiyattan Sinemaya Uzanan Yol” başlığı altında İnci Aral, Prof. Dr. Şükran Kuyucak Esen ve Sabah Duru edebiyat eserlerinin sinemaya uyarlanma süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

22 Şubat Pazar günü Kadıköy’de gerçekleştirilecek etkinliklerde “Çocuk Edebiyatı mı Çocuk Kitabı mı?” başlıklı oturumda Özge Doğar, Füsun Çetinel ve Adil İzci çocuk edebiyatının kapsamı üzerine görüşlerini paylaşacak.

“Çizginin Çocuk Edebiyatındaki Yeri” başlıklı söyleşide Aytül Akal, Gökçe Yavaş Önal ve Ümit Kireçci yer alacak.

Program, “Kültürel Farklılıkların Çevirideki Yansımaları” başlıklı oturumla tamamlanacak. Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Dr. Fatih Erdoğan ve Bahar Ulukan çeviri süreçlerinde kültürel aktarımın sorunlarını ele alacak.