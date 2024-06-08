20 bin metreye tırmandı... Dünyanın zirvesine ilk kez drone ile teslimat yapıldı!

Yayınlanma: 08.06.2024 - 11:52

Güncelleme: 08.06.2024 - 11:52

Mount Everest, bu yılın Nisan ayında gerçekleştirilen bir konsept testinde ilk kez drone ile teslimat aldı. Bu inanılmaz başarı, dağcılara malzeme teslim etmek için drone kullanmayı amaçlayan ilk görevdi.

Teslimat, teknoloji şirketi DJI, Nepal Airlift, video prodüksiyon şirketi 8KRAW ve yerel rehberler tarafından gerçekleştirildi. Kullanılan drone, 15 kilogram (33 pound) taşıma kapasitesine sahip uzun mesafeli ağır yük taşıyıcı FlyCart 30'du.

Bu drone, geleneksel lojistik sınırların ötesine geçmek için tasarlandı. Everest Dağı'nda (Mount Qomolangma) yapılan bu testte, drone, üç oksijen tüpü ve 1.5 kilogram (3.30 pound) ağırlığındaki malzemeleri Everest Base Camp'ten Camp 1'e taşıdı ve ardından atıkları geri getirdi.

YÜKSEK İRTİFADA HAYATTA KALMA

Everest'teki Base Camp'ler, deniz seviyesinden 5.300 metre (17.389 fit) yükseklikte yer alıyor ve bu, dağcıların dağa tırmanmadan önce dinlenip yüksek irtifanın tehlikelerinden kurtulmaları için bir nokta görevi görüyor. Bu yükseklik insan vücudu için normal değil, bu nedenle uzun süreli maruz kalmak ölümcül olabilir.

Base Camp'ten 6.000 metre (19.685 fit) yükseklikteki Camp 1'e tırmanmaya çalışanlar, tırmanışın en tehlikeli aşamalarından biri olan Khumbu Buzulu ile karşı karşıya kalıyor. Bu noktada zorluk yaşayan kişiler, güvenli bir şekilde inene kadar veya dağ kurtarma ekipleri onları bulana kadar malzeme ve desteğe ihtiyaç duyabilirler. Dolayısıyla, dronelar aracılığıyla malzeme teslimi, dağcıların güvenliğini artırmak için önemli bir adım ve aynı zamanda dağın temizlenmesi çabalarına da yardımcı olacak gibi duruyor.

SHERPALAR VE DRONELAR

Geleneksel olarak, yerel Sherpa rehberleri, malzemeleri taşımak veya dağda bırakılan atıkları toplamakla sorumludur. Ancak bu, yorucu ve tehlikeli bir görev. Sherpalar, oksijen tüpleri, gaz tenekeleri, çadırlar, yiyecek ve halatlar gibi malzemeleri taşırken, buzul geçişini sezon boyunca 30 kez geçmek zorunda kalıyorlar.

Nepal Imagine Dağ Rehberi Mingma Gyalje Sherpa, "Her gün bu buzulu geçmek için 6-8 saat harcamamız gerekiyor" dedi. "Geçen yıl üç Sherpa kaybettim. Şansımız yaver gitmezse, orada hayatımızı kaybederiz."

Bu geçişler genellikle en düşük sıcaklıkların ve buzun daha stabil olduğu gece yapılır. Ancak droneların kullanımı büyük bir fark yaratacak. Dronelar, günün herhangi bir saatinde 12 dakikalık dönüş turları ile malzeme teslim ederek atıkları toplayacaklar.

DRONELARIN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

DJI Kıdemli Kurumsal Strateji Direktörü Christina Zhang, "Nisan ayının sonunda, Everest'teki temizlik çalışmalarını daha güvenli ve daha verimli hale getirmeye yardımcı olmak için çığır açan bir girişime başladık" dedi.

"DJI FlyCart 30'un bu görevi başarıyla yerine getirdiğini paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Drone ile ekipman, malzeme ve atıkları güvenli bir şekilde taşımak, Everest dağcılık lojistiğini devrim niteliğinde değiştirme, temizlik çabalarını kolaylaştırma ve tüm ilgili kişilerin güvenliğini artırma potansiyeline sahip."

FlyCart 30'un test uçuşundan önce, DJI mühendisleri Everest'in aşırı çevresel etkilerini değerlendirdi. Yüksek irtifalarda drone'un nasıl davranacağını, -15° ile 5°C (5 ile 41°F) arasında değişen sıcaklıklarla ve saniyede 15 metreye kadar rüzgar hızlarıyla karşı karşıya kalabileceklerini dikkate aldılar.

Testin başarısı nedeniyle, Nepal hükümeti, Everest'in güney yamacında bir drone teslimat operasyonu kurmak için yerel bir drone hizmet şirketiyle anlaşma yaptı. Eğer bu operasyon başarılı olursa, bu dronelar insan etkisini sınırlayacak ve dağa tırmanan herkesin güvenliğini artıracak.