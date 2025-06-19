Yalnızca dini ve milli bayramların olduğu günler değil, özel gün olarak ilan edilen günler birçok kişinin ilgisini çekiyor. Peki, 20 Haziran ne günü? Dünya Mülteciler Günü nedir? Dünya Mülteciler Günü ne zaman ortaya çıktı?





20 HAZİRAN NE GÜNÜ?

20 Haziran günü Dünya Mülteciler Günü olarak kutlanmaktadır.

DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ NEDİR?

Dünya Mülteciler Günü, savaş, çatışma, zulüm ya da insan hakları ihlalleri nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin yaşadığı zorlukları görünür kılmak için düzenlenen küresel bir farkındalık günüdür. Aynı zamanda bu insanlar için umut, dayanışma ve destek çağrısı niteliğindedir.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve dünya genelindeki sivil toplum kuruluşları, bu gün kapsamında çeşitli etkinlikler, kampanyalar ve projeler düzenler.

DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Mülteciler Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2000 yılında ilan edildi ve ilk kez 20 Haziran 2001'de kutlandı. Bu tarih, Afrika Birliği tarafından uzun süredir kutlanmakta olan Afrika Mülteciler Günü ile aynı güne denk gelecek şekilde seçildi. Böylece hem kıtasal hem de küresel düzeyde mülteci sorunlarına dikkat çekilmesi amaçlandı.

DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Bugün, dünya genelinde 100 milyondan fazla insan zorla yerinden edilmiş durumda. Savaşlar, iklim değişikliği, yoksulluk ve siyasi istikrarsızlık, her geçen gün daha fazla insanı evlerinden ayrılmaya zorluyor. Dünya Mülteciler Günü, bu insanların yalnız olmadığını hatırlatıyor ve insan haklarına dayalı çözümler üretilmesi gerektiğini vurguluyor.