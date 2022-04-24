20 yıllık 'oyuncak bebek' koleksiyonunu, çocuklar için gün yüzüne çıkardı

24 Nisan 2022 Pazar, 00:00

Safranbolu'da bir sınıf öğretmeni, 20 yılda oluşturduğu oyuncak bebek koleksiyonunu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla buluşturuyor. İlçede kendisine ait özel bir kurumda sınıf öğretmenliği yapan Özden Evren Çavuşoğlu, 20 yıl önce almak isteyip de alamadığı "Barbie" bebeğe ulaşmasıyla koleksiyon yapmaya başladı.

KOLEKSİYONUNDA 300 BEBEK VAR

Çavuşoğlu'nun koleksiyonunda, dünyanın ilk yetişkin figürlü ve en çok satan bebekleri olarak ün salan Barbielerin 1959'dan 2022'ye kadar her yıla ait üretimi bulunuyor. Çavuşoğlu'nun yıllardır gözü gibi baktığı koleksiyonunda, 300 oyuncak bebek yer alıyor.

Oyuncak bebekler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Safranbolu Belediyesi Leyle Dizdar Kültür Merkezinde izlenime sunuluyor.

"HEPSİ SIFIR ÜRÜN"

Özden Evren Çavuşoğlu, her kız çocuğu gibi kendisinde de oyuncak bebek sevgisi olduğunu söyledi.

Koleksiyonunu 20 yıl önce oluşturmaya başladığını anlatan Çavuşoğlu, "Çoğunlukla 1980'lerin bebekleri var. Sergide 300 bebek var ama aksesuarlarıyla birlikte 1000 parça. Bunların içinde ev, araba, bisiklet ve oyun arkadaşları var" diye konuştu.

Çavuşoğlu, orijinal ve kullanılmamış bebeklerle koleksiyon yapmak istediğini dile getirerek, "Türkiye'de bunları bulmak pek mümkün olmadı. Yurt dışından çok temin ettiğim var. Koleksiyonumdakiler sıfır ürünler" dedi.

"SERGİ DÜNYADA İKİNCİ, TÜRKİYE'DE İLK OLACAK"

Barbie bebeklerin Türkiye'ye ilk defa 1980'li yıllarda geldiğini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Benim çocukluğum, Barbie bebeklerin Türkiye'ye geldiği yıllar. Hala geçerliliğini koruyor Barbie bebeğe ilgi kız çocuklarında, Türkiye'de de dünyada da. Herkes bir Barbie bebek sever. Koleksiyonumu görenlerin anıları canlanıyor. Erkek ziyaretçilerimin de ilgisini çekiyor, bu da benim hoşuma gidiyor. Kendi oynadığım bebeği yıllar sonra buldum. 38 yıl sonra çocukluğumda almak isteyip de almadığım bebeği de buldum. Koleksiyonum aslında bu ikisinin üstüne inşa edildi."

Daha önce Hollanda'da Barbie bebek sergisi açıldığını dile getiren Çavuşoğlu, "Benim açacağım sergi dünyada ikinci, Türkiye'de ilk olacak" dedi.