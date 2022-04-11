'Oyuncak ayı' ile uyuşturucu sevkiyatı: 2 gözaltı

11 Nisan 2022 Pazartesi, 11:01

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, polisin yol kotrolleri sırasında durdurduğu otobüsteki bir yolcunun elindeki oyuncak ayı içerisinde 504 gram, durdurulan bir başta otomobilde iise 1 kilo 20 gram olmak üzere toplam 1 kilo 524 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili otobüs yolcusu K.G. ve otomobilde bulunan M.T. gözaltına alındı.

OYUNCAK AYI İÇERİSİNDE 505 GRAM UYUŞTURUCU



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçe girişindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Aramada, otobüste yolcu olarak bulunan K.G.'nin elindeki oyuncak ayı içerisinde 505 gram, durdurulan bir başka otomobilde ise 1 kilo 20 gram olmak üzere toplam 1 kilo 524 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili K.G. ve M.T. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.