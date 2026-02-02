200 metrelik alanda dört mevsim üretim yapıyorlar

Kasım ayında ekilen ıspanakların hasadına başladıklarını anlatan Kemal İlter, ürünleri tek tek kesip yıkadıktan sonra pazara hazırladıklarını söyledi. Yaklaşık 200 metrelik alanda yapılan hasat, sadece bir ürün değil, aylar süren emeğin karşılığı.

DENEYEREK, ÜRETEREK AYAKTA KALIYORLAR

Aynı tarlada denemek için Japon turpu ektiklerini belirten İlter, "Asıl işimiz tarım. Buğday, ayçiçeği ve arpa ekiyoruz. Evimizde ineklerimiz var. Ne kazanıyorsak alın terimizle kazanıyoruz" dedi.

İki çocuğunu üniversitede okutmanın gururunu yaşayan İlter, oğlunun Balıkesir'de mimarlık okuduğunu, kızının ise eğitimini tamamlayarak Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde işe başladığını söyledi. İlter ailesi için her hasat, çocukların geleceğine atılan bir adım oldu.