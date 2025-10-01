200 yıllık bağlarda yetişiyor: 75 TL’den alıcı buluyor! Şeker hastaları tarafından talep ediliyor...

Bugünlerde kilosu 75 TL’den alıcı bulan üzüm danelerinin büyüklüğü, puslu yüzeyiyle Türkiye’de nadir yetişiyor ve sosyal medya fenomenlerinin de ilgisini çekiyor.

Sofralık siyah çekirdekli üzüm sınıfında yer alan ve Türkiye’nin en özel ürünlerinden biri olarak bilinen Cimin Üzümü, mayhoş tadı sebebiyle özellikle şeker hastaları tarafından da tercih ediliyor.

'ÜZÜMLÜ EKONOMİSİNİN KALBİ'

Üzümlü ilçesi, yaklaşık 10 bin dekar üzüm bağıyla Erzincan ekonomisinin tarımsal üretimdeki en önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yılda ortalama 6 bin ton üretim yapılan ilçede, Cimin Üzümü sadece iç piyasada değil, aynı zamanda yurt dışından da yoğun talep görüyor. Özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarına gönderilen bu üzüm, bölge çiftçisinin ana geçim kaynakları arasında bulunuyor. Bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle hasat önceki yıllara göre daha erken başladı. Bu günlerde Cimin Üzümü, market raflarında 75 TL’den satılıyor. Bu tablo, bağcılık faaliyetini sürdüren üreticiler için büyük bir gelir kapısı oluşturuyor.

'İKİ YÜZYILLIK BAĞLARIN VERİMİ'

Üzümlü’de yaklaşık iki asırdır varlığını koruyan bağlar, Cimin Üzümünün en özel üretim merkezlerinden biri olarak biliniyor. Üzümlüde bağcılık, yalnızca ekonomik bir uğraş değil, aynı zamanda kültürel bir miras niteliği taşıyor. Nesiller boyunca aktarılan tarım bilgisi ve yöreye özgü yetiştirme yöntemleri sayesinde Cimin Üzümü, hem tadı hem de dayanıklılığıyla farklılaşıyor. Yumuşak kabuğu, düşük şeker oranı ve kendine has aromasıyla sofraların vazgeçilmezi olan bu üzüm, özellikle diyabet hastaları için sağlıklı bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Cimin Üzümü bağlarına sosyal medyada içerik üreten kullanıcıların da ilgisi her geçen gün artıyor. Güzel görsel oluşturan bağlar ve Cimin Üzümü, Erzincan’ın tanıtımına sosyal medya üzerinden büyük katkı sağlayan Seyhan Çelikten’in fotoğraf stüdyosu oldu. Cimin Üzümü bağlarında içerik üreten Seyhan Çelikten’in paylaşımları kısa sürede yüksek beğeni topladı.