2000'lerin en iyi dizileri belli oldu

BBC Culture, 43 ülkeden 206 TV uzmanının katılımıyla son yılların en iyi TV dizilerinin oylandığı bir anket yaptı.

Oylanan diziler 2000 yılından bu yana izleyiciyle buluşan yapımlar oldu.

Listenin birinci sırasında ABD yapımı “The Wire” dizisi yer alırken, onu diğer ABD yapımları “Mad Men” ve “Breaking Bad” izledi.

“Fleabag”, “Game of Thrones”, “I May Destroy You”, “The Leftovers”, “The Americans”, “The Office” ve “Succession” ise ilk 10'a girdi.

ANKETTE ÖNE ÇIKANLAR

Oylamaya 100 kadın, 104 erkek ve 2 kendini erkek ve kadından oluşan ikili cinsiyet anlayışının dışında tanımlayan (non-binary) kişi katıldı.

92 yapımın anadili İngilizce iken, diğerlerini ise Danca, İsveççe, Fransızca, İspanyolca ve Almanca dillerinde çekilen yapımlar oluşturdu.

100 yapımın 79'u erkek yönetmenler tarafından çekilirken, 11'i kadın yönetmenlerin imzasını taşıdı.

Geriye kalan 10 yapımda ise kadın ve erkek yönetmenler tarafından çekildi.

Bu istatistikler endüstrideki eşitsizlikleri işaret etse de ırk, cinsiyet ve cinsel yönelim açısından daha çeşitli seslerin yaratıcı süreçlerde yer alması TV'de ilerleyen yıllarda farklı manzaraları da beraberinde getirecek.

Listenin ilk 10 sırasında yer alan diziler şöyle: