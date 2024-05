2000'lerin sevilen dizisinin başrolü duygusal bir filmde yer alacak...

Yayınlanma: 18.05.2024 - 18:58

Güncelleme: 18.05.2024 - 18:59

Romantik film "It Ends With Us"ın ilk fragmanı yayımlandı. Taylor Swift'in "My Tears Ricochet" şarkısının müziğini yaptığı film, Colleen Hoover'ın çok satan romanından uyarlandı. Blake Lively ve Justin Baldoni'nin başrollerinde yer aldığı bu yapım, romantik ve duygusal bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyor.

Blake Lively, küçük kasabadan büyük şehre taşınan ve kendi işini kurmak için Boston'a yerleşen Lily Bloom karakterine hayat veriyor. Lily, şehirde Justin Baldoni'nin canlandırdığı Ryle Kincaid ile tanışır. Ryle, beyin cerrahisi ihtisasını bitirmek üzere olan çekici ve karizmatik bir doktordur. İkili arasında hemen bir çekim oluşur, ancak ilişkileri karmaşık bir hal alır çünkü Ryle, flört etmeme kuralına sıkı sıkıya bağlıdır.

Kitabın tanıtımında şu ifadeler yer alıyor: "Lily, Ryle'ın 'flört yok' kuralının istisnası haline gelirken, onun bu kuralı neden koyduğunu ve geçmişinde neler olduğunu merak etmeye başlar. Yeni ilişkisiyle ilgili kafası karışık olan Lily, ilk aşkı ve geçmişteki koruyucusu Atlas Corrigan'ı düşünmekten kendini alamaz. Atlas'ın ani geri dönüşü, Lily'nin Ryle ile kurduğu her şeyi tehdit eder."

Başlangıçta 9 Şubat'ta gösterime girmesi planlanan film, WGA grevi nedeniyle prodüksiyonun durmasıyla ertelendi. Grevlerin sona ermesinin ardından çekimler Ocak 2024'te yeniden başladı. Sony Pictures, şimdi filmi 9 Ağustos'ta vizyona sokmayı planlıyor.

Baş yapımcı olarak da görev yapan Blake Lively, People dergisine verdiği röportajda, "Lily, kitabın başarısının da açıkça ortaya koyduğu gibi, muazzam sayıda insanda yankı uyandırdı. Böylesine anlamlı bir etkiye sahip bir karakteri canlandırmak benim için bir onur. Lily'yi çok sevdim. Umarım bu sevgi, onu benim gibi önemseyenler ve bu filmde onu ilk kez tanıyacak olanlar tarafından da hissedilir." dedi.

"It Ends With Us"ın yönetmenliğini ve yürütücü yapımcılığını Justin Baldoni üstleniyor.