2021 Kainat Güzeli belli oldu: Harnaaz Sandhu

Miss Universe 2021 yarışmasında tacın sahibi Hindistan'ı temsil eden Harnaaz Sandhu oldu.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2021 Pazartesi, 11:45
2021 Kainat Güzeli belli oldu: Harnaaz Sandhu
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Miss Universe 2021 yarışması bu yıl İsrail'de düzenlendi. 80 aday dereceye girebilmek için yarıştı.

Hindistan'ı temsil eden Harnaaz Sandhu ise birincilik tacını taktı. Sandhu sonuç açıklandıktan sonra gözyaşlarına boğuldu.

Paraguay'ı temsil eden Nadia Ferreira ikinci, Güney Afrika adayı Lalela Mswane üçüncü oldu.

Türkiye'yi temsil eden Cemrenaz Turhan ise derece alamadı.


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