2023 yılında özel günlerde ne giyeceğimizi Google'a sorduk

Yayınlanma: 13.12.2023 - 13:21

Güncelleme: 13.12.2023 - 13:21

Yılın öne çıkan aramalarının paylaşıldığı Google Yılın Arama Trendleri’nde “Ne Giyilir?” kategorisinde en çok “İş görüşmesinde ne giyilir?”, “İlkbaharda ne giyilir?” ve “Umrede ne giyilir?” gibi sorular arandı.

2023 YILINDA ÖNEMLİ GÜNLERDE NE GİYECEĞİMİZİ GOOGLE'A SORDUK

Türkiye’nin 2023 yılında en çok merak edilen “Ne Giyilir?” aramaları, günlük hayatta Google’a ne kadar fazla danıştığımızı gözler önüne serdi. Hangi mekanda ve hangi özel durumda ne giyileceği konusunda Google’dan stil danışmanlığı önerileri alan kullanıcıların sorguları “Siyah gömlek altına ne giyilir?” ve “Konserde ne giyilir?” gibi popüler aramaları listeye taşıdı. Yaşanan ilklerde de soluğu Google’da alan kullanıcılar, “Aile tanışmasında ne giyilir?”, “Lisenin ilk günü ne giyilir?” ve “İmam nikahında ne giyilir?” gibi trend sorgularda bulundular.

NE GİYİLİR?

İş görüşmesinde ne giyilir?

İlkbaharda ne giyilir?

Umrede ne giyilir?

Aile tanışmasında ne giyilir?

16 derecede ne giyilir?

Konserde ne giyilir?

İmam nikahında ne giyilir?

Solaryuma giderken ne giyilir?

Lisenin ilk günü ne giyilir?

Siyah gömlek altına ne giyilir?