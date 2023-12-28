2023'ün en çok konuşulan magazin olayları! Türkiye gündemine damga vurdular...

2023 yılında en çok konuşulan olayların neler olduğunu sizin için tek haberde derledik. İşte 2023'e damga vuran magazin olayları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2023 - 13:07
2023'ün en çok konuşulan magazin olayları! Türkiye gündemine damga vurdular...
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2023 yılı birçok olaya neden olurken ünlüler dünyasında yaşanan gelişmeleri yurttaş yakından takip etti. İşte 2023 yılında magazin dünyasında çok konuşulan olaylar... 

1: DİLAN POLAT'IN TUTUKLANMASI

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Dilan Polat, canlı yayında söylediği cümlelerin ardından gözaltına alınmıştı. Dilan Polat ve eşi paravan şirketlerden gerçekte olmayan mal alışı yapmak ve daha sonra bunları sahte belgelerle başka şirketlere satmakla suçlanmıştı.

2: METİN AKPINAR'IN 35 YIL SONRA ORTAYA ÇIKAN KIZLARI

2023 yılının Ekim ayında Yeşilçam'ın usta oyuncusu Metin Akpınar'ın iki kızının olduğu magazin gündemine bomba gibi düştü. Akpınar'ın 35 yaşındaki kızı, açtığı babalık davasını kazanmıştı.

3: BAHAR VE NİHAL CANDAN'IN TUTUKLANMASI

2023 yılında en çok konuşulan olaylardan bir diğeri ise Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin tutuklanması oldu. Bahar-Nihal Candan kardeşler; Dolandırıcılık, kara para aklama ve suç gelirlerinin aklanması iddiasıyla suçlanarak tutuklandı.

4: MERVE DİZDAR'IN CANNES'İ KAZANMASI

2023 yılının en çok konuşulan konularından biri deMerve Dizdar'ın Kuru Otlar Üstünde filmindeki başarısından dolayı Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alması ve devamındaki konuşması oldu.

5: TAHA DUYMAZ'IN DEPREMDE HAYATINI KAYBETMESİ

Sosyal medyada yaptığı yemek paylaşımlarıyla ünlenen Taha Duymaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerde göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Taha Duymaz'ın hayatını kaybetmesi 2023 yılının en fazla konuşulan olaylardan biri oldu.


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