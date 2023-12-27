2023'ün en çok okunanları: Çocuk kitaplarından kişisel gelişime, yılın liderleri belli oldu!
2023 yılında en çok okunan kitaplar merak edilen konuların başında yer alıyor. Yurttaşlar 2023 yılında en çok satılan ve okunan kitapları araştırıyor. Peki, 2023 yılında en çok satılan kitaplar neler? İşte ayrıntılar...
2023 yılı kitap satış istatistikleri açıklandı, ve göz kamaştırıcı bir çeşitliliği ortaya koydu. İşte 2023'ün en çok okunanları...
EDEBİYAT - YERLİ:
Yerli edebiyatta, Ahmet Ümit'in etkileyici romanı "Bir Aşk Masalı" zirveyi kimseye kaptırmadı. Diğer dikkat çeken kitaplar arasında ise Matt Haig'in "Gece Yarısı Kütüphanesi", George Orwell'in klasik eseri "Hayvan Çiftliği" ve Stefan Zweig'in "Satranç" bulunuyor.
KİŞİSEL GELİŞİM:
Kişisel Gelişim kategorisinde Miraç Çağrı Aktaş’ın “Senden Bir Tane Daha Yok” ve Müthiş Psikoloji’nin “Seni Yoran Her Şeyi Bırak” gibi kitaplar ilgi gördü.
ARAŞTIRMA-TARİH:
Araştırma-Tarih kategorisinde öne çıkan kitaplar arasında "Zengin Baba Yoksul Baba" (Robert T. Kiyosaki), "Otuz Milyon Kelime" (Dana Suskind) ve "Akıllı Yatırımcı" (Benjamin Graham) bulunuyor.
ÇOCUK KİTAPLARI:
Çocuk kitapları, en çok satılan kategoriler arasında başı çekti.
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