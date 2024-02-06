2024 Türkiye nüfusu açıklandı: En kalabalık şehir hangisi? Kadın nüfusu mu fazla, erkek nüfusu mu?

Yayınlanma: 06.02.2024 - 11:03

Güncelleme: 06.02.2024 - 11:06

2023 sonu itibarıyla Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377'ye ulaşırken nüfus artış hızı bir önceki yıldaki binde 7.1 seviyesinden binde 1.1'e düştü. 2023'te İstanbul'un nüfusu, rekor bir şekilde bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi. Peki, En kalabalık şehir hangisi? Kadın nüfusu mu fazla, erkek nüfusu mu?

TÜRKİYE'NİN NÜFUSU KAÇ?

TÜİK 2023 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50.1'ini erkekler, yüzde 49.9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Yıllık nüfus artış hızı 2022 yılında binde 7.1 iken, 2023 yılında binde 1,1 oldu. Bu 2007'ye kadar giden ADNKS veri setindeki en düşük artış hızı olarak kayıtlara geçti.

EN KALABALIK ŞEHİR HANGİSİ?

İstanbul’un nüfusu bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,34’ünün ikamet ettiği İstanbul’u 5 milyon 803 bin 482 kişiyle Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişiyle İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişiyle Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişiyle Antalya izledi.

NÜFUSU EN AZ OLAN ŞEHİR HANGİSİ?

Bayburt, 86 bin 47 kişiyle en az nüfusa sahip olan il oldu.

Bayburt’u 89 bin 317 kişiyle Tunceli, 92 bin 819 kişiyle Ardahan, 148 bin 539 kişiyle Gümüşhane ve 155 bin 179 kişiyle Kilis takip etti.

YABANCI SAYISI AZALDI

ADNKS sonuçlarına göre, Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 48.6'sını erkekler, yüzde 51.4'ünü kadınlar oluşturdu.

KÖYDE YAŞAYANLARIN ORANINDA ARTIŞ

Türkiye'de 2022 yılında yüzde 93,4 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2023 yılında yüzde 93'e geriledi. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 6.6'dan yüzde 7'ye yükseldi.

ORTANCA YAŞ 34

Türkiye'de 2022 yılında 33,5 olan ortanca yaş, 2023 yılında 34'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,8'den 33,2'ye, kadınlarda ise 34,2'den 34,7'ye yükseldiği görüldü. Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşı oluyor. Ortanca yaş, nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden birisi olarak kabul ediliyor.

YAŞLI NÜFUS ARTIYOR

Türkiye'nin 2007 ve 2023 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü.

ORTANCA YAŞI EN YÜKSEK OLAN İL SİNOP OLDU EN DÜŞÜK OLAN İL İSE ŞANLIURFA

Ortanca yaşın illere göre dağılımında, Sinop'un 42,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu belirtildi. Sinop'u, 42,4 ile Giresun ve Kastamonu izledi. Diğer yandan 21,2 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 22,7 ile Şırnak ve 24 ile Ağrı illeri takip etti.

KADINLARDA VE ERKEKLERDE EN YÜKSEK ORTANCA YAŞA SAHİP İL SİNOP

Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımında erkeklerde 41,9 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip olan il olurken, 20,7 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip olan il olmuş oldu. Kadınlarda 43,8 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip olan il olurken, Şanlıurfa 21,6 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip olan il olarak kayıtlara geçti.