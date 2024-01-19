Bu mahallenin nüfusu 5 ilden büyük… 24 muhtar adayı yarışıyor

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi, 149 bin 194 kişi nüfusuyla yoğunluk olarak 5 ilden büyük. 24 muhtar adayı mahalleyi yönetmek için yarışıyor.

İHA
Yayınlanma: 19.01.2024 - 13:40
Bu mahallenin nüfusu 5 ilden büyük… 24 muhtar adayı yarışıyor
Abone Ol google-news
Player Alanı

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi, 149 bin 194 kişi nüfusuyla Türkiye’nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük mahallesi ünvanına sahip. 

Mahalle; Türkiye İstatistik (TÜİK) Kurumu verilerine göre 84 bin 241 nüfuslu Bayburt’u, 84 bin 366 nüfuslu Tunceli’yi, 92 bin 481 nüfuslu Ardahan’ı, 144 bin 544 nüfuslu Gümüşhane’yi ve 147 bin 919 nüfuslu Kilis’i geride bırakıyor.

Şimdiye kadar 24 muhtarın talip olduğu mahallede adaylardan biri olan Orhan Sarı, Bağcılar Mahallesi’nin nüfusuyla 5 ilden büyük olduğunu söyledi.


diyarbakır mahalle nüfus

İlgili Haberler

Diyarbakır’da kardan kapanan 5 kırsal mahallenin yolu açıldı

Diyarbakır’da kardan kapanan 5 kırsal mahallenin yolu açıldı
Son dakika... CHP aday listesini açıkladı: Çanakkale'de Muharrem Erkek, Manisa'da Zeyrek, Yenimahalle'de Yaşar...

Son dakika... CHP aday listesini açıkladı: Çanakkale'de Muharrem Erkek, Manisa'da Zeyrek, Yenimahalle'de Yaşar...
Kayseri'de göl buz tutmayınca hasat başlayamadı:

Kayseri'de göl buz tutmayınca hasat başlayamadı: "Mahallenin yüzde 80'i geçimini buradan sağlıyor"

En Çok Okunan Haberler