Her yıl alışveriş tutkunları tarafından yakından takip edilen Kara Cuma haftasında, birbirinden ünlü markalar fırsat kapısını aralıyor ve birçok üründe yüzde 70'e varan indirimler yapıyor. Peki, 2025 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak? Black Friday indirimleri ne kadar sürecek?

2025 BLACK FRIDAY NE ZAMAN?

2025 yılında Black Friday, 28 Kasım Cuma günü kutlanacak. Geleneksel olarak Amerika’daki Şükran Günü’nün (Thanksgiving) ertesi günü yapılan bu etkinlik, artık Türkiye dâhil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde büyük alışveriş kampanyaları ve fırsatları vatandaşlara sunuyor.

BLACK FRIDAY İNDİRİMLER NE KADAR SÜRECEK?

Artık sadece bir güne sığmayan Kara Cuma indirimleri, birçok markada bir haftalık veya iki haftalık dönemlere yayılıyor. 2025 yılında da “Black Friday Week” olarak adlandırılan bu kampanyalar, 25 Kasım – 1 Aralık 2025 tarihleri arasında sürecek.

Ayrıca bazı markalar, Cyber Monday (Siber Pazartesi) kapsamında 1 Aralık’tan sonra da teknoloji ürünlerinde özel fiyatlar sunacak.