Tüm dünyanın merakla beklediği Black Friday (Kara Cuma) indirimleri için geri sayım başladı. Peki, 2025 Black Friday indirimleri ne zaman? Black Friday kaç gün sürüyor?

2025 BLACK FRIDAY NE ZAMAN?

2025 yılında Black Friday, 28 Kasım Cuma günü kutlanacak. Geleneksel olarak Amerika’daki Şükran Günü’nün (Thanksgiving) ertesi günü yapılan bu etkinlik, artık Türkiye dâhil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde büyük alışveriş kampanyaları ve fırsatları vatandaşlara sunuyor.

BLACK FRIDAY İNDİRİMLER NE KADAR S ÜRECEK?

Artık sadece bir güne sığmayan Kara Cuma indirimleri, birçok markada bir haftalık veya iki haftalık dönemlere yayılıyor. 2025 yılında da “Black Friday Week” olarak adlandırılan bu kampanyalar, 25 Kasım – 1 Aralık 2025 tarihleri arasında sürecek.

Ayrıca bazı markalar, Cyber Monday (Siber Pazartesi) kapsamında 1 Aralık’tan sonra da teknoloji ürünlerinde özel fiyatlar sunacak.