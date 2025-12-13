Cumhuriyet Gazetesi Logo
2025'in en iyileri: Bu yıl zirveye yerleşen 5 dizi...
13.12.2025 21:16:00

13.12.2025 21:16:00
2025'in en iyileri: Bu yıl zirveye yerleşen 5 dizi...

Dijital yayın platformlarının ve televizyon kanallarının kıyasıya rekabet ettiği 2025 yılı, izleyicilere unutulmaz hikayeler sundu. Bilim kurgudan gerilime, fantastik evrenlerden suç dramalarına kadar pek çok yeni yapım, daha ilk sezonuyla izleyiciden tam not almayı başardı. İşte IMDb puanlarıyla zirveye yerleşen yılın en iyi 5 dizisi...

2025'in en iyileri: Bu yıl zirveye yerleşen 5 dizi...

1. Daredevil: Born Again (Disney+) - 8.1

Marvel evreninin en sevilen karakterlerinden Matt Murdock, karanlık ve şiddet dolu dünyasına bu yıl görkemli bir dönüş yaptı. New York sokaklarındaki suçla mücadelesini hem avukat hem de kanunsuz olarak sürdüren Daredevil, Wilson Fisk (Kingpin) ile olan ezeli rekabetini bir üst seviyeye taşıdı.

2025'in en iyileri: Bu yıl zirveye yerleşen 5 dizi...

2. Welcome to Derry (Max) - 7.8

Stephen King’in kült eseri "IT" (O) romanının öncesini anlatan dizi, lanetli kasaba Derry’nin kanlı tarihine ışık tutuyor. Palyaço Pennywise’ın köken hikayesine odaklanan yapım, 1960'lı yıllarda geçiyor ve kasabada yaşanan dehşet verici olayların başlangıcını gözler önüne seriyor.

2025'in en iyileri: Bu yıl zirveye yerleşen 5 dizi...

3. Alien: Earth (FX) - 7.2

Efsanevi Alien film serisinin televizyon uyarlaması olan bu yapım, korkuyu uzayın derinliklerinden alıp dünyamıza getirdi. Xenomorph tehdidinin gezegenimizde yarattığı kaosu ve hayatta kalma mücadelesini işleyen dizi, atmosferik gerilimiyle izleyiciyi ekrana kilitledi.

2025'in en iyileri: Bu yıl zirveye yerleşen 5 dizi...

4. Zero Day (Netflix) 7.0

Efsanevi oyuncu Robert De Niro’nun başrolünde yer aldığı bu politik gerilim, küresel bir siber saldırının ardından yaşanan kaosu konu alıyor. Komplo teorilerinin havada uçuştuğu, devlet sırlarının açığa çıktığı ve kimin dost kimin düşman olduğunun belirsizleştiği senaryosuyla izleyiciyi sürekli diken üstünde tutuyor.

2025'in en iyileri: Bu yıl zirveye yerleşen 5 dizi...

5. Ironheart (Disney+) 4.5

Tony Stark’ın (Iron Man) teknolojik mirasını devralan genç deha Riri Williams’ın hikayesi, teknoloji ve büyü arasındaki çatışmayı merkezine alıyor. Süper kahraman olma yolculuğunu işleyen dizi, hem duygusal hem de aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. 

