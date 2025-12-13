2025'in en iyileri: Bu yıl zirveye yerleşen 5 dizi...

1. Daredevil: Born Again (Disney+) - 8.1
Marvel evreninin en sevilen karakterlerinden Matt Murdock, karanlık ve şiddet dolu dünyasına bu yıl görkemli bir dönüş yaptı. New York sokaklarındaki suçla mücadelesini hem avukat hem de kanunsuz olarak sürdüren Daredevil, Wilson Fisk (Kingpin) ile olan ezeli rekabetini bir üst seviyeye taşıdı.
2. Welcome to Derry (Max) - 7.8
Stephen King’in kült eseri "IT" (O) romanının öncesini anlatan dizi, lanetli kasaba Derry’nin kanlı tarihine ışık tutuyor. Palyaço Pennywise’ın köken hikayesine odaklanan yapım, 1960'lı yıllarda geçiyor ve kasabada yaşanan dehşet verici olayların başlangıcını gözler önüne seriyor.
3. Alien: Earth (FX) - 7.2
Efsanevi Alien film serisinin televizyon uyarlaması olan bu yapım, korkuyu uzayın derinliklerinden alıp dünyamıza getirdi. Xenomorph tehdidinin gezegenimizde yarattığı kaosu ve hayatta kalma mücadelesini işleyen dizi, atmosferik gerilimiyle izleyiciyi ekrana kilitledi.
4. Zero Day (Netflix) 7.0
Efsanevi oyuncu Robert De Niro’nun başrolünde yer aldığı bu politik gerilim, küresel bir siber saldırının ardından yaşanan kaosu konu alıyor. Komplo teorilerinin havada uçuştuğu, devlet sırlarının açığa çıktığı ve kimin dost kimin düşman olduğunun belirsizleştiği senaryosuyla izleyiciyi sürekli diken üstünde tutuyor.
5. Ironheart (Disney+) 4.5
Tony Stark’ın (Iron Man) teknolojik mirasını devralan genç deha Riri Williams’ın hikayesi, teknoloji ve büyü arasındaki çatışmayı merkezine alıyor. Süper kahraman olma yolculuğunu işleyen dizi, hem duygusal hem de aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çekiyor.