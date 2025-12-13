2025'in en iyileri: Bu yıl zirveye yerleşen 5 dizi...

1. Daredevil: Born Again (Disney+) - 8.1

Marvel evreninin en sevilen karakterlerinden Matt Murdock, karanlık ve şiddet dolu dünyasına bu yıl görkemli bir dönüş yaptı. New York sokaklarındaki suçla mücadelesini hem avukat hem de kanunsuz olarak sürdüren Daredevil, Wilson Fisk (Kingpin) ile olan ezeli rekabetini bir üst seviyeye taşıdı.