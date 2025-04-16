Yayınlanma: 16.04.2025 - 14:20

Güncelleme: 16.04.2025 - 14:20

Romanların Hıdrellezi olarak bilenen Kakava, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Romanların, doğanın uyanışını bolluk ve bereket dileği ile eğlenceli şekilde kutladığı Kakava Şenlikleri efsanelerle daha renkli hale geliyor. Peki, 2025 Kakava şenlikleri ne zaman, nerede kutlanacak? Kakava şenlikleri nedir, neden kutlanır?

KAKAVA NEDİR?

Kakava, Roman kültüründe bir bayramdır. Kökenlerini Mısır ve Ön Asya'dan alır. Kakava, Romanlar için bir yıl boyunca sabırsızlıkla beklenen ve büyük hazırlıklar yapılarak kutlanan en önemli günlerden biri olarak kabul ediliyor.

KAKAVA ŞENLİKLERİ NEDEN KUTLANIYOR?

Kakava şenlikleri, her yıl mayıs ayının ilk haftasında çeribaşı tarafından ateşin yakılmasıyla başlar ve ertesi günün akşamına kadar devam eder.

Kakava, Roman kültüründe bir bayramdır. Kökenlerini Mısır ve Ön Asya'dan alır. Kakava, Romanlar için bir yıl boyunca sabırsızlıkla beklenen ve büyük hazırlıklar yapılarak kutlanan en önemli günlerden biri olarak kabul ediliyor.

2025 KAKAVA ŞENLİKLERİ NE ZAMAN?

Roman kültürüne ait Kakava Şenlikleri her sene 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenleniyor. Şenlikler Saraçlar Caddesi'nde ve Kırkpınar Güreşleri'nin de düzenlendiği Sarayiçi'nde gerçekleşir. Öte yandan şenliklerden bir hafta önce Romanların çeribaşısı olan kişi ve beraberinde iki kişi daha Kakava Şenliği davetiyelerini dağıtır.

KAKAVA ŞENLİKLERİ RİTÜELLERİ

İlk gün Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi’nde Kakava ateşi yakılır ve pilav dağıtılır. Ateş, baharın bolluk ve bereketle geldiğini ifade eder. Misafirler ve bölge halkı dev Kakava ateşi etrafında toplanır, müzikler yapılır, ateş üzerinden atlanır ve dilekler tutulur.

Şenliklerin ikinci günü ise Sarayiçi bölgesinde devam eder. Katılımcılar Tunca Nehri kıyısına dileklerini bırakır.