Batuhan'ın İstanbul finallerine katılımı kesinleşirken, Volkan, Ayşe, Adem ve Sevgi de final koltuğu için karşı karşıya gelecek. Peki, 2025 Survivor All Star finali ne zaman, nerede olacak? Survivor final bilet fiyatı ne kadar?

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?

2025 Survivor'da son 5'e; Batuhan, Adem, Ayşe, Volkan ve Sevgi kaldı. Batuhan ile Volkan'ın nefes kesen mücadelesi sonunda ilk finalist biletini Batuhan kazandı.

Büyük final ise 11-12-13 Haziran tarihlerinde İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleşecek. Canlı yayınla yapılacak finaller saat 19:00'da başlayacak.

SURVİVOR FİNAL BİLETİ FİYATLARI

Survivor Allstar-Gönüllüler yarışması finalinin biletleri Biletix üzerinden satışa çıktı.

11 Haziran bilet fiyatı 450 TL

12 Haziran bilet fiyatı 550 TL

13 Haziran bilet fiyatı 650 TL