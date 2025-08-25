Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, İzmir Liman İşletme Müdürlüğü, Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü ve Vangölü Feribot Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 80 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Peki, 2025 TCDD işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TCDD işçi alımı başvurusu şartları neler?
TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
TCDD’nin iş gücü talepleri, 25 – 29 Ağustos 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un (https://esube.iskur.gov.tr) internet adresinde yayımlanacak. Adaylar, başvurularını yalnızca aynı adres üzerinden çevrim içi olarak yapabilecek.
TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuracak adayların, ilan tarihi itibarıyla:
- Belirtilen meslek yüksekokulu programlarının herhangi birinden mezun olmaları,
- 31 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor.
- Ayrıca Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü için yapılacak alımlara başvuracak adayların, ilan tarihinden önce İstanbul il sınırları içinde ikamet etmeleri şartı aranıyor.
- İşin niteliği ve yapılan işlerin “tehlikeli ve çok tehlikeli işler” kapsamında olması nedeniyle alımlara yalnızca erkek adaylar başvurabilecek.