Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Peki, 2025 TEKNOFEST İstanbul ne zaman? TEKNOFEST İstanbul nerede düzenlenecek?

TEKNOFEST İSTANBUL NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak bilinen TEKNOFEST, İstanbul'da düzenleniyor. Festival, 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Ziyaretçiler kayıt ekranından başvuruda bulunmalılar.

TEKNOFEST'te sadece yarışmalar olmayacak. Ayrıca; hava gösterileri, çeşitli sergiler ve atölyeler, simülasyonlu deneyim alanları, planetaryum, fuar etkinlikleri, uçuş etkinlikleri gibi deneyimler yer alacak.

Ziyaretçiler festival alanına 09.00-19.00 saatleri arasında giriş çıkış yapabilecekler. 7 yaş altı çocuklar için kayıt gerekmiyor.

TEKNOFEST YARIŞMALARININ ÖDÜLLERİ

TEKNOFEST İstanbul'da yarışacak katılımcılar 58 ana, 137 alt kategoride performans sergileyecekler. Yarışmaların ön elemesini geçen takımlara 85 milyon TL’nin üzerinde maddi destek sunulacak.

Dereceye girenlere toplam 65 milyon üzerinde ödül verilecek. Yarışmacılara ayrıca geniş malzeme desteği imkanı da sağlanıyor.