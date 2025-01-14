2025'in ilk dolunayı ‘Kurt Ay’ Hatay’da görüldü
Her yıl ocak ayında gözlemlenen, kış mevsiminin soğuk ve uzun gecelerinde beliren ‘Kurt Ay’, bu yıl da Hatay’ın tarihi Belen ilçesinde seyredildi.
Her yıl ocak ayında görülen ve ‘Kurt Ay’ olarak adlandırılan yılın ilk dolunayı, bu gece Hatay’ın Belen ilçesinde gerçekleşti.
2025 yılının ilk dolunayı, Hatay’ın tarihi ilçesi Belen’de stratejik öneme sahip Belen Geçidi’nde görüntülendi. Amanos Dağları’ndan dolunayın yükselişi eşsiz bir manzara oluşturdu.
Özellikle ocak ayına denk gelen dolunay için kullanılan ‘Kurt Ay’ ismi, kış mevsiminin sert şartlarında kurtların daha sık görülmesi ile ilişkilendiriliyor.
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