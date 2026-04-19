2026 yılında Anneler Günü’nün hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Peki, 2026 Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi tarihte kutlanacak? İşte ayrıntılar...

2026 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

2026 yılında Anneler Günü, 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Anneler Günü’nün modern anlamda ilk kutlanışı 1908 yılına dayanır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Anna Jarvis isimli bir kadın, 1905 yılında vefat eden annesinin anısını yaşatmak için bu günü başlattı. Jarvis’in çalışmaları sonucunda ABD Başkanı Woodrow Wilson, 1914 yılında Mayıs ayının ikinci Pazar gününü resmî olarak “Anneler Günü” ilan etti. Kısa sürede dünya genelinde yaygınlaşan bu özel gün, artık onlarca ülkede benzer tarihlerde kutlanıyor.

ANNELER GÜNÜ NEDEN HER YIL FARKLI TARİHTE KUTLANIR?

Anneler Günü'nün neden her yıl farklı bir rakama denk geldiği sıkça merak edilen bir konu olsa da aslında sistem oldukça basittir. Uluslararası geleneklere göre bu özel gün, sabit bir tarih yerine Mayıs ayının ikinci pazar günü olarak belirlenmiştir. Bu durum, kutlamanın her yıl hafta sonuna denk gelmesini sağladığı için tarihler değişiklik göstermektedir.