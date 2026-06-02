Her sene haziran ayı içerisinde kutlanan Babalar Günü en özel günler arasında yer alıyor. Peki, 2026 Babalar Günü ne zaman? Bu yıl Babalar Günü hangi gün?

Babalar Günü, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan özel bir gündür. Bu gün, babaların ve baba figürlerinin ailelerindeki rollerini ve çocuklarının hayatlarına olan katkılarını onurlandırmak için ayrılmıştır.

2026 yılında Babalar Günü, Haziran ayının üçüncü Pazar günü olan 21 Haziran 2026 Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.