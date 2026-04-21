2026 yılı itibarıyla çalışan anneler ve aileler için en önemli gündem maddelerinden biri olan doğum izni süreleri, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 doğum izni uzatıldı mı? Doğum izni kaç gün oldu? İşte ayrıntılar...

DOĞUM İZNİ UZATILDI MI?

Teklifle yapılması öngörülen düzenlemeler kapsamında kadınlara verilen doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması planlanıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte analık izni süresi dolmuş ancak doğumdan itibaren 24 haftalık süresi henüz tamamlanmamış olan personele, talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilebilecek.

Ayrıca bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memurlara, çocuğun tesliminden sonra isteğe bağlı olarak 10 gün izin hakkı tanınması öngörülüyor. Eşi doğum yapan işçilere verilen ücretli izin süresi ise 5 günden 10 güne çıkarılacak.

Düzenleme kapsamında, geliri yetersiz değerlendirilen kadın ve çocuklara, geçici maddi yardım yapılmadığı durumlarda ilgili kanunda belirtilen oran doğrultusunda kesinti yapılmaksızın net harçlık verilmesi de planlanıyor.

Bunun yanında sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamaması ve yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri alması zorunlu hale getirilecek. Oyun platformları ise usule uygun şekilde derecelendirilmemiş oyunları sunamayacak.

Çocukların aileleri veya yakınları yanında bakımının desteklenmesi amacıyla koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılacak, ihtiyaç halinde ise bölgesel şartlar dikkate alınarak sosyal ve ekonomik destek sağlanacak.