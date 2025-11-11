Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamak isteyenler Green Card başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 2026 Green Card başvuruları başladı mı? Green Card başvurusu nasıl yapılır?

2026 GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Green Card çekilişi (DV Lottery) başvuruları geçen yıl 2 Ekim ile 7 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl ise kasım ayının ikinci haftasına girilmiş olmasına rağmen başvurular henüz başlamadı. 2026 dönemi için başvuruların kasım ayının son haftalarında açılması bekleniyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.