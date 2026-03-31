Baharın gelişiyle doğanın uyanışını simgeleyen Hıdırellez için geri sayım başladı. Peki, 2026 Hıdırellez ne zaman kutlanacak? Hıdırellez ne hangi gün başlıyor? Hıdırellez ritüelleri...

HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Hıdırellez, Gregoryen takvimine göre her yıl 5 Mayıs akşamı başlayıp 6 Mayıs günü ikindi saatlerine kadar kutlanır. 2026 yılında ise Hıdırellez, 5 Mayıs Pazartesi akşamı başlayacak ve 6 Mayıs Salı günü devam edecek.

HIDIRELLEZ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Hıdırellez, adını Hızır ve İlyas peygamberlerin isimlerinin birleşiminden alır. Halk inanışına göre Hızır, karada zor durumda olanlara yardım eden ve bolluk ile bereket getiren bir figür olarak kabul edilirken; İlyas ise denizlerin koruyucusu olarak görülür. Bu iki kutsal varlığın her yıl 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece yeryüzünde buluştuğuna inanılır.

Bu buluşma, doğanın yeniden canlanmasını, bereketin artmasını ve dileklerin gerçekleşmesini simgeler. Hıdırellez, İslam öncesi Türk, Mezopotamya, Anadolu ve Orta Doğu kültürlerinden izler taşısa da, İslamiyet’le birlikte Hızır inancıyla birleşerek bugünkü şeklini almıştır. Dini bir bayramdan ziyade, daha çok kültürel ve mevsimsel bir kutlama olarak öne çıkar.

HIDIRELLEZ GELENEKLERİ NELERDİR, NASIL KUTLANIR?

Dilek tutma:

Gül ağacının altına dilekler yazılıp bırakılır veya taşlarla şekiller çizilir.

Ateşten atlamak:

Hastalıklardan ve kötü enerjilerden arınmak için ateşin üzerinden atlanır.

Hıdırellez sofrası:

Bereketin artması için çeşitli yiyecekler hazırlanır ve dualar edilir.