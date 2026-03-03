İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan Kadir Gecesi'nin hangi gün olacağı merak ediliyor. Peki, 2026 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi ayın kaçında? İşte ayrıntılar...

2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesidir. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 2026 yılında, Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

KADİR NE DEMEK?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır.

KADİR GECESİNİN ANLAMI NE?

Kadir Gecesi'nden Kur'an-ı Kerim'in Kadir Suresi'nde bahsedilmektedir. Surede Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gercesi indirilmeye başladığı ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilmiştir. Bakara Suresi 185. ayette ise Kur'an-ı Kerim'in Ramazan Ayı'nda indirilmeye başladığı ifade edilmiştir. Bu bilgiler ışığında Kur'an-ı Kerim'e göre Kadir Gecesi Ramazan ayı içerisinde yer almaktadır.

Ancak Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin Ramazan ayı içerisinde olduğu ifade edilmekle beraber Ramazan Ayı'nın hangi gecesi olduğu net olarak ifade edilmemiştir. Bu durumda ise İslam alimleri Hz. Muhammed'in bu konuyla ilgili hadislerine bakıp Kadir Gecesi'nin Ramazan Ayı'nın her gecesinde aranması gerektiğini vurgulamakla beraber, bu gecenin Ramazan Ayı'nın son on gecesinde bir olduğuyla ilgili genel kanaate varmıştır.