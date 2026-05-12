Kurban Bayramı tatili için plan yapanlar bayram tatilinin ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini merak ediyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? Bayram tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılında Kurban Bayramı, Mayıs ayının son haftasında idrak edilecek. Bayram takvimi ise şu şekilde:

Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Bu yıl Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması bekleniyor. Hafta sonlarıyla birleşen tatil süreci 23 Mayıs’ta başlayacak ve 31 Mayıs’ta sona erecek. Kamu çalışanları ise 1 Haziran Pazartesi günü yeniden mesaiye dönecek.