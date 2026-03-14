98. Oscar Ödülleri için geri sayım başladı. Bu yıl 16 adaylıkla öne çıkan "Sinners" başta olmak üzere 2026 Oscar adayları açıklandı. Peki, 2026 Oscar ödül töreni ne zaman? Oscar kazanması beklenenler kimler?

2026 OSCAR ÖDÜLLERİ NE ZAMAN?

Bu yıl 98'incisi düzenlenecek olan tören, 15 Mart Pazar'ı 16 Mart Pazartesi'ye bağlayan gece saat 02.00'de gerçekleştirilecek. Tören Türkiye'de Disney+ platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

OSCAR KAZANMASI BEKLENENLER KİMLER?

Bu yılki törenin sunuculuğunu Emmy ödüllü televizyon sunucusu, yazar, yapımcı ve komedyen Conan O'Brien üstleniyor.

Adaylık sayılarında ise Sinners öne çıkıyor. Film, 16 farklı kategoride aday gösterilerek bu yılın en çok adaylık alan yapımı oldu.

Onu 13 adaylıkla One Battle After Another takip ediyor.

"En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde bu yıl oldukça güçlü bir aday listesi bulunuyor. Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan ve Wagner Moura ödül için yarışıyor.

"En İyi Kadın Oyuncu" kategorisinde ise sezon boyunca birçok ödül töreninde adı öne çıkan Jessie Buckley dikkat çekiyor. Buckley'e karşı Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve ve Emma Stone yarışacak.

EN İYİ FİLM KATEGORİSİNDE REKABET YÜKSEK

Oscar'ın en prestijli kategorilerinden "En İyi Film" dalında da rekabet oldukça yüksek.

Bu yıl Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners ve Train Dreams filmleri Oscar için yarışıyor.

Kazananların kim olacağı 15 Mart gecesi düzenlenecek törenle belli olacak.