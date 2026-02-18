2026 Ramazan: İlk oruç nerede açılacak? En uzun oruç hangi ülkede?

Ay takvimine göre her yıl 10 gün geri gelen Ramazan ayı, bu yıl Türkiye'de kış mevsiminin sonuna denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece ilk sahur yapılacak. Peki, ilk oruç nerede açılacak? En uzun oruç hangi ülkede?

DÜNYADA EN UZUN VE EN KISA ORUÇ NEREDE TUTULACAK?

Dünyanın en güney yerleşimi kabul edilen Şili'nin Puerto Williams kentinde oruç süresi yaklaşık 14,5 saati bulacak. Arjantin ve Yeni Zelanda da 13 saati aşan sürelerle en uzun oruç tutan bölgeler arasında.

Kış mevsimini yaşayan Kuzey Yarımküre'de günler daha kısa. Grönland'ın başkenti Nuuk, Ramazan'a yaklaşık 9 saatlik oruç süresiyle başlayarak en kısa oruç tutulan yerlerden biri olacak.

TÜRKİYE'DE İLK İFTAR NE ZAMAN?

İstanbul'da ilk oruç saat 18.49'da açılacak.

Ankara'da ise saat 18.35'te iftar yapılacak.

TÜRKİYE'NİN DOĞUSU İLE BATISI ARASINDA KAÇ SAAT FARK VAR?

Gökçeada'da Ramazan ayının ilk gününde 12 saat 29 dakika oruç tutulacak. Ramazan'ın son günüyse oruç süresi 13 saat 43 dakikaya çıkacak.

Türkiye'nin en doğu ucundaki Iğdır'ın Aralık ilçesinde de Ramazan'ın ilk günü oruç 12 saat 29 dakika, son gününde ise 13 saat 28 dakika sürecek.