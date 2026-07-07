Steam yaz indirimleri ile birlikte binlerce oyunda yüzde 90'a varan indirimler yaşanacak. Peki, 2026 Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam yaz indirimleri kaç gün sürecek? İşte ayrıntılar...

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Steam 2026 Yaz İndirimleri, 25 Haziran'da başlayıp 9 Temmuz 2026'ya kadar devam edecek. Kampanya kapsamında AAA yapımlardan bağımsız oyunlara, popüler serilerden farklı türlerdeki binlerce oyuna indirimli fiyatlarla ulaşılabilecek.

Ayrıca indirim dönemi boyunca koleksiyon kartları, rozet kazanma fırsatları ve topluluk etkinlikleri gibi çeşitli kampanyaların da oyuncularla buluşması bekleniyor.

STEAM NEXT FEST YAZ İNDİRİMLERİ ÖNCESİNDE DÜZENLENECEK

Steam Yaz İndirimleri öncesinde, 15-22 Haziran 2026 tarihleri arasında Steam Next Fest etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında oyuncular, henüz çıkış yapmamış yüzlerce oyunun demosunu deneyimleyebilecek, geliştiricilerle etkileşime geçebilecek ve canlı yayınları takip edebilecek. Steam Next Fest, kullanıcıların yeni oyunları keşfetmeleri ve Yaz İndirimleri öncesinde satın almayı planladıkları yapımları belirlemeleri için önemli bir fırsat sunacak.