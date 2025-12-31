2026'ya bu ülkeler çoktan girdi! Yeni yılı erkenden kutlayanlar Pasifik'te...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.12.2025 20:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
2026 yılına dünyada ilk olarak Pasifik Okyanusu’ndaki ada ülkeleri girdi. Uluslararası Saat Dilimi’ne göre yeni yılı ilk karşılayan yerleşimler, yine coğrafi konumları nedeniyle Pasifik’te yer aldı.

Dünya genelinde yeni yıl kutlamaları her yıl olduğu gibi farklı saatlerde gerçekleşirken, 2026’ya ilk giren ülkeler Uluslararası Tarih Değiştirme Çizgisi’ne en yakın bölgelerde yer aldı. Saat dilimleri nedeniyle yeni yılı ilk karşılayan yerleşimler, Pasifik Okyanusu’ndaki ada ülkeleri oldu. Bu ülkeler, 1 Ocak 2026’ya diğer tüm ülkelerden saatler önce girerek yeni yılın ilk kutlamalarını gerçekleştirdi. İşte, 2026'ya ilk giren ülkeler...

 

KİRİBATİ

Kiribati’ye bağlı Line Adaları, özellikle Kiritimati (Christmas Island), dünyanın en ileri saat dilimlerinden biri olan UTC+14’te yer alıyor. Bu nedenle 2026 yılına dünyada ilk girilen yer oldu.

SAMOA

Kiribati’nin hemen ardından Samoa, UTC+13 saat dilimiyle yeni yılı karşılayan ülkeler arasında yer aldı. Ülkede geleneksel danslar ve açık hava etkinlikleriyle kutlamalar yapıldı.

TONGA

Pasifik’te yer alan Tonga, Samoa ile benzer saat diliminde bulunuyor ve 2026’ya erken giren ülkeler arasında sayılıyor.

YENİ ZELANDA

Yeni Zelanda, UTC+12 (yaz saati uygulamasıyla UTC+13) sayesinde 2026’ya giren ilk büyük ülkelerden biri oldu. Özellikle Auckland ve Wellington’daki havai fişek gösterileri dünya basınında geniş yer buldu.

İlgili Konular: #yeni zelanda #kutlama #yılbaşı #yeni yıl