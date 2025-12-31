2026'ya bu ülkeler çoktan girdi! Yeni yılı erkenden kutlayanlar Pasifik'te...

Dünya genelinde yeni yıl kutlamaları her yıl olduğu gibi farklı saatlerde gerçekleşirken, 2026’ya ilk giren ülkeler Uluslararası Tarih Değiştirme Çizgisi’ne en yakın bölgelerde yer aldı. Saat dilimleri nedeniyle yeni yılı ilk karşılayan yerleşimler, Pasifik Okyanusu’ndaki ada ülkeleri oldu. Bu ülkeler, 1 Ocak 2026’ya diğer tüm ülkelerden saatler önce girerek yeni yılın ilk kutlamalarını gerçekleştirdi. İşte, 2026'ya ilk giren ülkeler...