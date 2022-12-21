21 Aralık'ta ne oluyor? Türkiye'de en uzun gece nerede yaşanacak?
En uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık gününün özelleri merak ediliyor. Peki, 21 Aralık'ta ne oluyor? Türkiye'de en uzun gece nerede yaşanacak? Kış gündönümü nedir?
Her yıl 21 Aralık'ta kış gündönümüyle beraber en uzun gece ve en kısa gündüz yaşanıyor. Yerkürenin özellikleriyle yakından ilgilenenler 21 Aralık tarihinde ne olduğunu, kış gündönümünün ne anlama geldiğini araştırıyor. Türkiye'de yaşayanlar, ülkede en uzun gecenin nerede yaşanacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...21 ARALIK'TA NE OLUYOR?
Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.
TÜRKİYE'DE EN UZUN GECE NEREDE YAŞANACAK?
21 Aralık'ta en uzun gece yaşanacak ve bu tarihten itibaren gündüzler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlayacak. Türkiye'deki en uzun gece Sinop ilinde yaşanacak.
KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?
Kış gündönümü (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği andır.
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