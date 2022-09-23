Sonbahar başladı: Ekinoks tarihlerinde ne oluyor? Sonbahar ekinoksu neden 2 gün gecikir?

SONBAHAR EKİNOKSU NEDEN 2 GÜN GECİKİR?

Dünya’nın yörüngesi elips olduğundan dünya güneşe zaman zaman yakınlaşır, zaman zaman da uzaklaşır. Dünya'nın Güneş'e en yakın olduğu tarih ise 3 Ocak, en uzak olduğu tarih ise 4 Temmuz’dur. Dünya Güneş'e yaklaştıkça Güneş'in de çekim kuvveti artar ve böylece dünyanın yörüngedeki hızı da artmış olur.

Dünya Güneş'ten uzaklaşınca Güneş'in çekim kuvvetinin azalmasıyla dünyanın yörüngedeki hızı da azalmış olur. Dünya’nın hareketi yavaşlamaya başladığı zaman Kuzey yarım küre için yaz mevsimi demektir. Dünya’nın Güneş'ten uzaklaştığı dönem ise hızı azaldığından Kuzey Yarım Kürede yaz mevsimi iki gün daha uzun yaşanır. Dünya’nın yörüngedeki hızının azalması sebebiyle Eylül ekinoksu 2 gün gecikmeyle 23 Eylül’de gerçekleşir.