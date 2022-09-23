Sonbahar başladı: Ekinoks tarihlerinde ne oluyor? Sonbahar ekinoksu neden 2 gün gecikir?

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2022 Cuma, 11:20
<p><strong>EKİNOKS NEDİR?</strong></p> <p><strong>23 Eylül sonbahar ekinoksu</strong> ile sonbaharı artık resmi olarak karşıladık.</p> <p>Ekinoks (gün tün eşitliği, gece gündüz eşitliği veya ılım), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. İlkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır.</p>

EKİNOKS NEDİR?

23 Eylül sonbahar ekinoksu ile sonbaharı artık resmi olarak karşıladık.

Ekinoks (gün tün eşitliği, gece gündüz eşitliği veya ılım), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. İlkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır.

<p><strong>EKİNOKSUN SEBEBİ NEDİR, NEDEN OLUR?</strong></p> <p><strong>23 Eylül durumu:</strong> 23 Eylül ekinoksunda bazı olaylar meydana gelmektedir.</p> <p>Bu tarihte, Güneş öğle saatlerinde Ekvatora dik açılarla düşmektedir. Bu nedenden dolayı da, Ekvator boylarında gölge boyu sıfıra düşer. 23 Eylül Ekinoksunun ardından, Güneş ışınları Ekvator çizgisinin güneyi olan Güney Yarım Küreye dik düşmeye başlamaktadır. Bu da, Güney Yarım Küre için ilkbahar mevsimi anlamına gelmektedir. Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Kürede ise Sonbahar mevsimi başlamaktadır.</p>

EKİNOKSUN SEBEBİ NEDİR, NEDEN OLUR?

23 Eylül durumu: 23 Eylül ekinoksunda bazı olaylar meydana gelmektedir.

Bu tarihte, Güneş öğle saatlerinde Ekvatora dik açılarla düşmektedir. Bu nedenden dolayı da, Ekvator boylarında gölge boyu sıfıra düşer. 23 Eylül Ekinoksunun ardından, Güneş ışınları Ekvator çizgisinin güneyi olan Güney Yarım Küreye dik düşmeye başlamaktadır. Bu da, Güney Yarım Küre için ilkbahar mevsimi anlamına gelmektedir. Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Kürede ise Sonbahar mevsimi başlamaktadır.

<p><strong>KUTUPLARDA BAŞLANGIÇ</strong></p> <p>Yılda ikiz gerçekleşen gün eşitliği olayında, Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.</p>

KUTUPLARDA BAŞLANGIÇ

Yılda ikiz gerçekleşen gün eşitliği olayında, Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

<p><strong>SONBAHAR EKİNOKSU NEDEN 2 GÜN GECİKİR?</strong></p> <p>Dünya’nın yörüngesi elips olduğundan dünya güneşe zaman zaman yakınlaşır, zaman zaman da uzaklaşır. Dünya'nın Güneş'e en yakın olduğu tarih ise 3 Ocak, en uzak olduğu tarih ise 4 Temmuz’dur. Dünya Güneş'e yaklaştıkça Güneş'in de çekim kuvveti artar ve böylece dünyanın yörüngedeki hızı da artmış olur. </p> <p><strong>Dünya Güneş'ten uzaklaşınca Güneş'in çekim kuvvetinin azalmasıyla dünyanın yörüngedeki hızı da azalmış olur.</strong> Dünya’nın hareketi yavaşlamaya başladığı zaman Kuzey yarım küre için yaz mevsimi demektir. Dünya’nın Güneş'ten uzaklaştığı dönem ise hızı azaldığından Kuzey Yarım Kürede <strong>yaz mevsimi iki gün daha uzun yaşanır</strong>. Dünya’nın yörüngedeki hızının azalması sebebiyle Eylül ekinoksu 2 gün gecikmeyle 23 Eylül’de gerçekleşir.</p>

SONBAHAR EKİNOKSU NEDEN 2 GÜN GECİKİR?

Dünya’nın yörüngesi elips olduğundan dünya güneşe zaman zaman yakınlaşır, zaman zaman da uzaklaşır. Dünya'nın Güneş'e en yakın olduğu tarih ise 3 Ocak, en uzak olduğu tarih ise 4 Temmuz’dur. Dünya Güneş'e yaklaştıkça Güneş'in de çekim kuvveti artar ve böylece dünyanın yörüngedeki hızı da artmış olur. 

Dünya Güneş'ten uzaklaşınca Güneş'in çekim kuvvetinin azalmasıyla dünyanın yörüngedeki hızı da azalmış olur. Dünya’nın hareketi yavaşlamaya başladığı zaman Kuzey yarım küre için yaz mevsimi demektir. Dünya’nın Güneş'ten uzaklaştığı dönem ise hızı azaldığından Kuzey Yarım Kürede yaz mevsimi iki gün daha uzun yaşanır. Dünya’nın yörüngedeki hızının azalması sebebiyle Eylül ekinoksu 2 gün gecikmeyle 23 Eylül’de gerçekleşir.

<p><strong>EKİNOKS TARİHLERİ</strong></p> <p><strong>23 Eylül (ekinoks)</strong>: Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.</p> <p><strong>21 Mart (ekinoks)</strong>: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.</p> <p><strong>21 Haziran (yengeç ekinoksu)</strong>: Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.</p> <p><strong>21 Aralık (oğlak ekinoksu)</strong>: 21 Aralık'ta yılın en uzun gecesi yaşanır. Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile gelir ve güney yarım kürede yaz, kuzey yarım kürede ise kış başlar.</p>

EKİNOKS TARİHLERİ

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

21 Mart (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (yengeç ekinoksu): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

21 Aralık (oğlak ekinoksu): 21 Aralık'ta yılın en uzun gecesi yaşanır. Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile gelir ve güney yarım kürede yaz, kuzey yarım kürede ise kış başlar.

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