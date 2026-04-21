23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, perşembe günü kutlanacak. Peki, 23 Nisan 2026 eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu?

23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle resmi tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 23 Nisan'da eczaneler açık değildir. Nöbetçi eczaneler hizmetlerini sürdürmektedir.

2026 RESMİ TATİL TAKVİMİ

23 Nisan – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Tam gün) Perşembe

1 Mayıs – Emek ve Dayanışma Günü (Tam gün) Cuma

19 Mayıs – Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Tam gün) Salı

26 Mayıs – Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün) Salı

27–30 Mayıs – Kurban Bayramı (4 gün) Çarşamba- Cumartesi

15 Temmuz – Demokrasi ve Milli Birlik Günü Çarşamba (Tam gün)

30 Ağustos – Zafer Bayramı (Tam gün) Pazar

28 Ekim – Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün) Çarşamba