23 Nisan AVM’lerin çalışma durumu araştırılıyor. Resmi tatil kapsamında devlet daireleri kapalı olurken özel şirketlerin bazıları çalışıyor. Peki, 23 Nisan AVM'ler açık mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda AVM'ler kaçta açılacak?

23 NİSAN AVM AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmî tatil günleri arasında yer alıyor. Ancak resmî tatillerde ağırlıklı olarak kamu kurumları ve eğitim kuruluşları kapalı olurken, özel sektörün büyük bölümünü oluşturan alışveriş merkezleri hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda AVM’lerin, 23 Nisan 2026 Perşembe günü tam gün açık olması bekleniyor. AVM’ler genellikle 10.00 ile 22.00 saatleri arasında faaliyet gösterse de bazı merkezlerde çalışma saatleri farklılık gösterebilir.