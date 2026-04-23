23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına yönelik hazırlıklar yapılırken, yurttaşlar ulaşım düzenlemelerine ilişkin duyuruları yakından takip ediyor. Peki, 23 Nisan’da toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün Marmaray, metro, otobüs, metrobüs, vapur bedava mı olacak?

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, 23 Nisan 2026’da İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek.

Bunun yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok Büyükşehir Belediyesi de kendi bünyesindeki otobüs, metro ve vapur hatlarında ücretsiz ya da indirimli ulaşım uygulanacağını açıkladı.

23 NİSAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, bayram süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişler ücretsiz olacak.

Ancak Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli bu uygulamanın dışında tutuluyor ve geçiş ücretleri geçerliliğini koruyacak.