23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı SOLOTÜRK uçak gösterisi bu sene Antalya'da olacak. Peki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı SOLOTÜRK uçak gösterisi saat kaçta başlayacak? 23 Nisan SOLOTÜRK nereden izlenebilecek?
23 NİSAN SOLOTÜRK GÖSTERİ SAATİ VE YERİ
23 Nisan SOLOTÜRK gösterisi, saat 17:00'da Antalya Olbia Kent Meydanı, Konyaaltı Sahili'nde yapılacak.
SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı,
SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Antalya’da gösteri uçuşu gerçekleştirecektir.
Gösteri uçuşumuz:
Tarih: 23 Nisan 2026 Perşembe
Saat : 17:00
Yer : Olbia Kent Meydanı, Konyaaltı Sahili/Antalya
Tüm halkımız davetlidir.